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Kampanyanın adı bile fırsatçılara yetti! Bir gecede 400 bin lira birden arttı!

Kampanyanın adı bile fırsatçılara yetti! Bir gecede 400 bin lira birden arttı!

Orta gelirliye yönelik sıfır konut kampanyasından sonra 2. el konut içinde düşük faizli bir kampanya hazırlığının olduğunun duyurulmasının ardından fırsatçılar yine boş durmadı. Bir gecede konutların fiyatları 350 bin ila 400 bin arasında artırıldı. Yetkililer fahiş fiyata karşı harekete geçerken sebepsiz fiyatı artırıldığı belirlenen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

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Fırsatçılar yine boş durmadı. İkinci el konutlar için de düşük faizli bir kampanya üzerinde çalışıldığının açıklanması sonrasında internetteki ilan sitelerinde fiyatlar bir gecede akılalmaz derecede artırıldı.

Yetkililer fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar olacağını açıkladı. Harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilan sitelerinden 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren ilanların fiyatlarını isteyecek, fahiş olarak artırıldığı belirlenen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

Fiyatları bir gecede 400 bin lira arttı

Orta gelirliye sıfır konut kampanyasının ardından ikinci el konutlar için de düşük faizli bir kampanya üzerinde çalışıldığı açıklandı, fırsatçılar da hemen harekete geçti. İkinci el konutların fiyatları bir gecede 350 bin ila 400 bin arasında artırıldı.

Kampanya desteği arttı

Show Haber'in haberine göre vatandaşlar duruma isyan ederken harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilan sitelerinden 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren ilanların fiyatlarını istenecek ve o fiyatlar tek tek incelenecek. Fırsatçılık yaptığı belirlenenlere ise ceza yağacak. Fahiş olarak artırıldığı belirlenen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

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