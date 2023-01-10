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İstanbul merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16’sı İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için bu sabah İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskınlarda, aralarında halen kamuda aktif olan 1 hemşire ve 1 öğretmen ile 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç Merkez Bankası çalışanının da olduğu 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Yakalanan örgüt üyeleri hakkında yapılan çalışmalarda, şahısların FETÖ/PDY mensupları tarafından kullanılan gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüte müzahir olduklarına yönelik itirafçı ifadeleri bulunduğu ve FETÖ’nün mali yapısını şekillendiren Bankasya’ya yüklü miktarda para aktardıkları tespit edildi.
Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerine başlanırken, firari durumda olan 2 FETÖ/PDY mensubunun yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

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