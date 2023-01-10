Ciciş Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu! Hastaneden olay paylaşım: "Bir ay öpüşmemiştik ama"

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un adı bir kez daha gündeme geldi. Ceyda Ersoy, öpüşürken dilinin koptuğunu söyleyerek o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hastanede diline dikiş attıran ünlü ismin geçirdiği operasyon sonrası, "Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin" ifadelerini kullandı.

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'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy'un öpüşürken dili koptu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, hastaneden paylaşımda bulundu. Ersoy, "Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?" diye sordu ve "Off ya! Çok acıyor çok!" dedi.

Ersoy, daha sonra da 'şaka ötesi' diyerek diline dikiş atılırken kaydettiği videoları paylaştı.

"Öpüşmeyi mi bilmiyor ya da sapık mı?"

"Bi tane normali bulmaz beniz zaten. Trajikomik. Ba bay cnm ba bayy uzak dur benden" diyerek yayınladığı videoda Ersoy şunları söyledi: Arkadaşlar iyiyim sağolun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin.