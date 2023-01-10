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Evde cesetleri bulunmuştu! "Kızımı benden aldı garibanın tekiydi yardım ettik"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde cesetleri bulunmuştu! "Kızımı benden aldı garibanın tekiydi yardım ettik"

Kartal'da bir evde ölü bulunan iki genç kızdan Dilara Gültay'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba Gültay, "Kızımı aldı benden. Bu çocuk garibanın tekiydi. Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım." dedi.

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 Aileleri tarafından aranan Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (29) cesetleri Mustafa P.'nin evinde bulunmuştu. Cinayeti işledikten sonra bileklerini keserek intihar etmek isteyen Mustafa P. ise ilk ifadesinde kızları öldürdüğünü itiraf etmişti. 


Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Dilara Gültay'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Acılı baba Şenol Gültay, “Kızımı aldı benden. Bu çocuk garibanın tekiydi. Tanıyorduk çocukların arkadaşıydı. Sevgilisi falan değildi. Bir kafede çalışıyordu. Çocuklar öyle tanışmışlar. Biz bu çocuğa destek olduk, yardım ettik eşyasını aldık. Nasıl yaptı böyle bir şey anlamadım. Evlat acısı içimiz yanıyor” dedi.

2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada

Genç kızların katil zanlısının cinayet gününde evine yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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