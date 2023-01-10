Benzine indirim geliyor! 10 Ocak 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine yeni yılın ilk güzel haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle benzin fiyatlarına bu gece yarısı indirim geliyor... İşte güncel benzin fiyatları...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme bugün benzin pompasına yansıyacak. Benzinin litresi İstanbul'da tekrar 19 liranın altına inecek...
Benzine gece yarısı indirim var
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,88 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,06 TL’ye gerileyecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatları
İstanbul
Motorin litresi 22.07
Benzinin litresi 19.51
Ankara
Motorin litresi 22.26
Benzinin litresi 19.71
İzmir
Motorin litresi 22.35
Benzinin litresi 19.69