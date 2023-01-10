Ucuz ekmek davası Yargıtay’da! Halk ekmekten daha ucuza satıyorlar

TÜRKİYE'de her gün her ürüne zam gelirken o fırın ‘ucuz ekmek satıyor’ diye açılan davanın Yargıtay’dan gelecek sonucunu bekliyor.

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Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların gönlüne taht kurdu. 800 gram ekmeği 7,5 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunup her gelen müşterinin hayır duasını alıyor. Günde 3 bine yakın ekmek satılırken, bazı saatlerde uzun kuyruklar oluşuyor.

Balaban Fırın Müdürü Galip Demirel, “Bu zor dönemde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Şu an biz büyükşehirlerin sattığı halk ekmeklerinden bile ucuza ekmek satıyoruz. 800 gram ekmeği 7,5 liradan vatandaşımıza sunuyoruz. Bizde aracı yok. Biz halkın kendisine ürettiğimiz ekmeği veriyoruz. Devam eden dava sürecimiz var. Şu an Yargıtay’da görülüyor. Ucuz ekmek sattığımız için bizi dava ettiler. Ama biz ucuz ekmek satmaya ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Piyasanın altında satıyoruz. Bundan da zarar değil, kar da ediyoruz. Kar ettiğimizi, haksız rekabet etmediğimizi de belgeleriyle ispat ettik” diye konuştu.