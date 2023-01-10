Fenerbahçe'de Arda Güler krizi! Başkan Ali Koç'un sabrı taştı, harekete geçiyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisini 3-0 kaybetmesinin ardından Arda Güler krizi patlak verdi. Genç yıldızın forma şansı bulamamasından rahatsız olan Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile özel olarak görüşme kararı aldı. Toplantının en önemli maddelerinden biri de Arda Güler'in oynatılmaması olacak. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynamaması sabırları taşırdı... Galatasaray'a karşı pazar günü sahasında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda. Ancak zirveden sadece 4 puan geride olmaları sebebiyle henüz kimse karalar bağlamış değil. Taraftarlar oynanan futboldan ve hiçbir büyük maçta gol dahi atılamamasından şikayetçi olurken, bir kesim de genç yıldız Arda Güler'in futbola küstürülmesinden dem vuruyor. Bu fikirdeki isimlerden biri de Başkan Ali Koç.

Arda Güler zirvesi



Akşam'ı haberine göre; Başkan Ali Koç, derbi mağlubiyeti ve büyük maçlarda oynanan futbolla ilgili teknik direktör Jorge Jesus ile özel bir görüşme yapma kararı aldı. Toplantının konularından biri ezeli rakiplerle oynanan maçlarda gol dahi atılamaması ve transferde gerekli takviyelerin belirlenmesi olacak. Ancak bir konu var ki, Ali Koç için bu her şeyden daha önemli: Arda Güler neden oynatılmıyor? Sadece sarı lacivertli takımın değil, Türk futbolunun en değerli oyuncularından biri olan 17 yaşındaki Arda, bu sezon bir türlü formayı alamadı. Ligde 4 maçtır dakika alamayan genç yıldız, 18. haftası geride kalan ligde sadece 32 dakika sahada kalabildi. Yönetim kararıyla 10 numaralı formanın teslim edildiği yetenekli oyuncu bir türlü teknik direktör Jorge Jesus'tan formayı alamıyor. Oynadığı çok kısıtlı zamana rağmen 3 gol 1 asistlik performansı olan Arda Güler için Başkan Ali Koç daha önce olduğu gibi yine Portekizli teknik adama mesaj verecek.

Taraftarın da sabrı taştı



Fenerbahçe formasıyla son maçına 12 Kasım'da çıkan Arda Güler, 5 resmi maçtır 1 dakika dahi süre alamıyor. Bu duruma sinirlenen tek kişi Başkan Ali Koç değil, Fenerbahçeli taraftarların da bu konuda artık sabrı taşmış durumda. Spor medyasından ünlü yorumcular, Fenerbahçeli ünlüler ve sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar sosyal medyada bu konuyla ilgili sitemlerini sürekli olarak dile getiriyorlar. Takımda Arda'dan daha az yetenekli oyuncuların sürekli olarak 11'de olmasından şikayetçi olan taraftarlar, Arda Güler'in süre alması için ne gerektiğini soruyorlar. Görünen o ki, genç yıldız süre almamaya devam ederse, taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçta tepkilerini sesli şekilde gösterecekler.