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Ürküten haber geldi! İlçe karantinaya alındı 6 ay boyunca yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ürküten haber geldi! İlçe karantinaya alındı 6 ay boyunca yasaklandı

 TUNCELİ’nin Hozat ilçesinde ölen bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulaması başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde ölen bir inekten alınan numune,  laboratuvara gönderildi. Numune analiz sonucunun pozitif çıkması üzerine ilçede karantina ilan edildi.

Hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay boyunca yasaklandığı ilçede, köpeklerin serbest şekilde dolaşmaları da yasaklandı.

Söz konusu yasaklara uymayanlara 5996 sayılı kanun doğrultusunda 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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