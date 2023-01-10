Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme! 14 yıl sonra kanında zehir aranıyor

BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili davada 14 yıl sonra savcılıktan yeni hamle geldi. Kahramanmaraş Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun karbonmonoksit ve zehir iddialarının açığa çıkması için Adli Tıp Kurumu'ndan 'zehir' incelemesi istedi...

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Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düştü. Helikopterde Yazıcıoğlu ile birlikte gazeteci İsmail Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe vardı. Helikopterin enkazı kazadan günler sonra bulundu. BBP Lideri Yazıcıoğlu, cenazesi bulunan isimler arasındaydı.

'Kaza mı suikast mı' sorusu cevap bulmadı

Kazanın üzerindeki esrar perdesi aradan geçen 14 yıla rağmen hala kalkmış değil. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kazadan önce bir zehre maruz bırakıldığı, helikopterin askeri uçaklar tarafından düşürüldüğü, BBP'nin kurucu genel başkanının yanındaki çantanın ve helikopterdeki bazı kritik parçaların çalındığı hep güçlü iddialar olarak ileri sürüldü. Açılan dava ve soruşturmalar sürerken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının açığa çıkması için harekete geçti.

Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu inceliyor

Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi. Dosya ve örnekler 2023'ün ilk haftası Adli Tıp'a geldi ve inceleme başladı. Daha önce dosya avukatlarının bu yönde talepleri olmuştu. Avukat Selami Ekici, soruşturma dosyası üzerinde "gizlilik kararı" olduğunu söyledi.

"Yok" denilen karbonmonoksit 2. incelemede bulunmuştu

Ancak bu inceleme ilk olmayacak. Cenazenin bulunmasının ardından yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda organ parçaları, kan ve idrar örneklerinde herhangi bir toksik madde bulunmadığı ifade edilmişti. Otopsiye göre Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni "kaburga kırıkları, iç organ yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanamaydı."

Kazadan 15 ay sonra tekrar bir Adli Tıp incelemesi yapıldı. 19 Ocak 2011'de biten ikinci incelemede, Yazıcıoğlu'nun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulunduğu ancak bu düzeyin kaza meydana geldiği anda da var olduğunun söylenemeyeceği yazılıydı. İkinci inceleme sonucuna göre de ölüm nedeni "beden travmasıydı."

Ancak hem Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi hem de ailenin avukatları bu otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.