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İran eski Cumharbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'ye 5 yıl hapis

İran eski Cumharbaşkanı Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'ye 5 yıl hapis

İRAN eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, "rejim karşıtı faaliyet yürütmek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolara "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül tarihinde gözaltına alınan ve 11 Ekim tarihinde ise "rejim karşıtı faaliyet yürütmek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamalarıyla geçici olarak tutuklanan eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Kararı sosyal medyadan duyuran Haşimi'nin avukatı Nada Şems, mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceğini söyledi. Şems, Haşimi'nin hala tutuklu olduğunu ve hakkında açılan başka davaların da olduğunu belirtti.

'Göstericileri tahrik edip kışkırttı'

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınmıştı. 11 Ekim tarihinde ise İran Yargı Erki Kurumu Sözcüsü Mesud Setayeşi, Faize Haşimi’nin "rejim karşıtı faaliyet yürütmek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamalarıyla geçici olarak tutuklandığını açıklamıştı.

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