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Kediler aracın sesinden tanıyıp koşuyor Beyşehir'de ambulans şoförü emanete sahip çıktı

Kediler aracın sesinden tanıyıp koşuyor Beyşehir'de ambulans şoförü emanete sahip çıktı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ambulans şoförlüğü yapan Cengiz Sivri, vefat eden babasının emaneti olarak gördüğü kedileri besliyor, zamanla sayıları artan hayvanları kurdurduğu güvenlik kamerasıyla takip ediyor.

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Sivri'nin, Hüyük ilçesindeki müstakil evinin bahçesinde 6 kediyi besleyen babası Bayram Sivri, bir yıl önce 85 yaşında vefat etti.

Bunun üzerine babasının emaneti olarak gördüğü kedilerin bakımını üstlenen Sivri'nin, ilerleyen süreçte ilgilendiği hayvan sayısı arttı.

Kedilerinin sayısı 50'yi geçen Sivri, hayvanlara bakmak için haftanın belirli günleri gidiş geliş 70 kilometre yol yapıyor.

Kedileri beslemek rahatlatıyor

Ambulans şoförü 52 yaşındaki Sivri, AA muhabirine, kedilerle babasının da hatırasını yaşattığını söyledi.

Babasının evinin kapısına kilit vurmamak ve kedileri bulunduğu yerden koparmamak için çaba gösterdiğini aktaran Sivri, hayvan sevgisiyle başka kedilere de sahip çıktığını dile getirdi.

Kedilerin, bölgeye geldiğini aracının sesinden anladığını aktaran Sivri, şöyle konuştu:

"Başka araba geçtiğinde hareket yok, benim aracım geldiğinde hepsi sağdan soldan etraftan gelmeye başlıyor, beni bekliyorlar. Hepsi bahçede toplanıyor. Yemek verdiğim, kemik getirdiğim için hepsi artık bana alıştı. Buraya gelip bunları beslediğimde bir rahatlama hissediyorum. Hava şartları fark etmiyor, her zaman geliyorum. Eve kedileri izlemek için güvenlik kamerası kurdurdum. Oradan da kedilere bakıyorum."

Tüm masrafları cebinden karşılıyor

Sivri, masrafları kendi imkanlarıyla karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Maaşımın bir kısmıyla bunlara harcama yapıyorum. Günlük 80 liraya tavuk kemiği alıyorum, ayrıca eşim de hastanede çalıştığı için artan yemekleri topluyor. Onları da getiriyorum. Kedilerin haricinde evimizde beslediğimiz köpeklerimiz de var. Yine Hüyük Belediyesine ait barınağa zaman zaman giderek oradaki köpekleri de beslemeye çalışıyorum. Babamın 'Minnoş' adını verdiği kedi, vefatında cenaze arabasının yanından hiç gitmedi. Gözlerinden yaş geldi. Evin bahçesinde beslediğimiz bu kedilerin özellikle karda yağmurda sığınacak bir yerleri olsun diye de bahçedeki odunluğun kapısını açık bırakıyorum. İhtiyaç duyduklarında buraya girip kalıyorlar."

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