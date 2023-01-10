ABD'de skandal Joe Biden'ın kilitli dolabından çıktı! Beyaz Saray resmen itiraf etti

Donald Trump'ın ardından ABD'de ikinci kez gizli belge skandalı yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisindeki kilitli bir dolaptan gizli belgeler çıktı. Biden'ın danışmanı skandal gelişmeyi doğrularken adalet bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti.

Abone ol

ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı bu sefer gizli belgeler ile dertte. Kilitli bir dolapta bulunan belgeler kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu gizli belgeler Biden'ın eski kişisel ofisinde bulundu.

Kilitli bir dolaptan çıktı

Belgelerin, başkanın 2017'den 2019'a kadar kullandığı bir ofiste "kilitli bir dolapta" bulunduğu bildirildi. Başka bir deyişle söz konusu belgeler Obama dönemine ait.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söyledi.

Danışmandan itiraf

Başkanın özel danışmanı Richard Sauber'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Sauber bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.

Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizdi.

Bakanlık harekete geçti

Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.

Biden yine unuttu mu!

Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor. Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.