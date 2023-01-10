ABD'de skandal Joe Biden'ın kilitli dolabından çıktı! Beyaz Saray resmen itiraf etti

Donald Trump'ın ardından ABD'de ikinci kez gizli belge skandalı yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisindeki kilitli bir dolaptan gizli belgeler çıktı. Biden'ın danışmanı skandal gelişmeyi doğrularken adalet bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçti.Abone ol
ABD'de gündem Başkan Joe Biden... ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden'ın başı bu sefer gizli belgeler ile dertte. Kilitli bir dolapta bulunan belgeler kısa sürede dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu gizli belgeler Biden'ın eski kişisel ofisinde bulundu.
Kilitli bir dolaptan çıktı
Belgelerin, başkanın 2017'den 2019'a kadar kullandığı bir ofiste "kilitli bir dolapta" bulunduğu bildirildi. Başka bir deyişle söz konusu belgeler Obama dönemine ait.
Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söyledi.
Danışmandan itiraf
Başkanın özel danışmanı Richard Sauber'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Sauber bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.
Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizdi.
Bakanlık harekete geçti
Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığı da gelen bilgiler arasında. Biden, geçtiğimiz dönemde konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı.
Biden yine unuttu mu!
Şimdi ABD bunun bir sorumsuzluk mu yoksa unutkanlık nedeniyle mi yaşandığını tartışıyor. Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu olmuştu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.
Trump'ı yolsuzlukla suçlamıştı
Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.
CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."
" Nasıl bu kadar sorumsuz olabilir": Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.