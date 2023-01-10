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Eşcinsel ilişki arayanların ilk buluşmasında kan aktı! Beraber arabaya geçtiler sonrası dehşet

Eşcinsel ilişki arayanların ilk buluşmasında kan aktı! Beraber arabaya geçtiler sonrası dehşet

'Eşcinsel arkadaşlık' sitesinden tanışan 2 şahıs Adana'da yüz yüze görüştü. Birlikte alkol aldıktan sonra otomobile binen ikiliden 21 yaşındaki genç, 44 yaşındaki diğer kişiye gasp girişiminde bulundu ardından bıçakla yaraladı. Bıçakladığı kişinin 500 Euro'sunu çalan şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belçika’dan Adana’ya gelen V.S. (44), burada bir 'eşcinsel arkadaşlık' sitesinden Ramazan Y. (21) ile tanıştı. İnternet üzerinden konuşan iki şahıs, bir süre sonra yüz yüze görüşmek için randevulaştı.

Birlikte alkol aldılar

V.S. ile Ramazan Y. bir süre sonra Bülent Angın Bulvarı'nda bir araya geldi. Bir kafede alkol alan iki şahıs, daha sonra otomobil ile Çarkıpare Mahallesi'ne gitti.

Çantayı çalmak isterken bıçakladı

Otomobil içinde otururken Ramazan Y., şahsa bıçak çekerek boğazındaki çantanın kemerini kesmeye çalıştı. Bu arada kendisine karşı koyan V.S.’yi de bıçakladı.

500 Euro gasp etti kısa sürede yakalandı

Şüpheli, içinde 500 euro olan çantayı alıp olay yerinden uzaklaştı. V.S. ise yaralı halde otomobili Balcalı Hastanesine sürdü. V.S. burada tedavi altına alınırken, gasbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, zanlıyı tespit edip adresine yaptığı baskınla yakaladı.

"Sarkıntılık etti"

Şüphelinin ifadesinde, V.S.’nin kendisine sarkıntılık ettiğini, bu nedenle onu bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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