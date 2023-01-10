Bakan Yanık duyurdu: 403,6 milyon lira kaynak aktardık

Bakan Derya Yanık, VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak aktardıklarını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “VEFA Programı kapsamında yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 403,6 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Bakan Yanık, “Bu yıl içerisinde toplam 7 bin personel ile 127 bin 720 engelli ve yaşlımızın evde bakım hizmetlerini karşılayacağız. Milletimiz hayatının hangi evresinde devletin desteğine ihtiyaç duyarsa biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.