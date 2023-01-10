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Herkese örnek olsun diye yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Herkese örnek olsun diye yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

 BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor.

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Evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.

Ali Aytekin"Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.

Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, 'Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.

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