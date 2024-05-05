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Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

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Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam etti. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 7 puan farkla lider olduğu sıralamada düşme hattı adeta alev aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu…

Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaştıkça nefes kesen heyecan tüm hızıyla devam ediyor

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Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

35. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı, maç fazlasıyla 7'ye çıktı. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 3 puan alarak farkı yeniden 4'e düşürmeye çalışacak.

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Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

İşte Trendyol Süper Lig 35. haftada güncel puan durumu...

(Not: Fenerbahçe, Konyaspor, Antalyaspor ve Pendikspor'un 1 maç eksiği bulunuyor)

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Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...

20- İSTANBULSPOR: 16

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