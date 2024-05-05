Süper Lig yanıyor! İşte güncel puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam etti. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 7 puan farkla lider olduğu sıralamada düşme hattı adeta alev aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu…
Trendyol Süper Lig'de sona yaklaştıkça nefes kesen heyecan tüm hızıyla devam ediyor
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35. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı, maç fazlasıyla 7'ye çıktı. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 3 puan alarak farkı yeniden 4'e düşürmeye çalışacak.
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İşte Trendyol Süper Lig 35. haftada güncel puan durumu...
(Not: Fenerbahçe, Konyaspor, Antalyaspor ve Pendikspor'un 1 maç eksiği bulunuyor)
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20- İSTANBULSPOR: 16
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