İzmir'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi AFAD duyurdu!

İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi! EMSC, depremin merkez üssünün Ayvacık olduğunu belirtirken AFAD ise Ege Denizi'ni işaret etti. Depremin şiddeti 5.0 olarak açıklandı.

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İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi! EMSC, depremin merkez üssünün Ayvacık olduğunu belirtirken AFAD ise Ege Denizi'ni işaret etti. AFAD; İzmir, Çanakkale, Bursa ve Ayvalık'ta net şekilde hissedilen depremin şiddetinin 5.0 olduğunu belirtti. Ayvalık'ta korku yaşayan halk dışarıya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

İzmir ve Çanakkale'de hissedilen deprem sonrası ilk açıklama

Ege'de büyük paniğe neden olan depremin merkez üssünü ise AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olarak duyurdu.

AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre saat 10.38’de merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini ise 14.95 kilometre olarak açıkladı.

Ege'deki deprem fırtınası endişe yarattı

Öte yandan Ege Denizi'nde son günlerde dikkat çeken peş peşe depremler meydana gelmişti. Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5 ve 4.8 büyüklüğündeki depremleri değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Ege Denizi son 1 aydır beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarıyla ile Girit, Rodos adaları, Antalya ve ilçesi Kaş, Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçeleriyle Gökova Körfezi, İzmir Körfezi ve Buca ile dünden beri de Kuşadası ve Özdere açıklarında deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor." demişti.

Büyük depremin habercisi mi?

"Bu depremler sismik aktivite açısından olağanüstü bir durumun yaşandığını gösteriyor." diyen Sözbilir, bu büyük bir depremin zamanını öne çekmiş olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Naci Görür uyarmıştı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Görür, yetkilileri uyararak 'uyanık olun' çağrısı yaptı. Prof. Görür, aynı zamanda kentlerdeki afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için afetler yokken yapılacak eylemleri içeren İl Risk Azaltma (İRAP) çalışmalarının da ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

Görür'ün yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlar, Midilli Adası’nın kuzey kısmında Edremit Körfezine yakın kesimlerinde 4,2 deprem oldu. Bu alanlar Körfezde etkin olan Edremit Fay Zonu ve onunla bağlantılı fay sistemi içerisinde. Biliyorsunuz, Edremit Fay zonu KAF’ın güney kolunun bir parçası. Burada depremler bir süredir devam ediyor. İlgililer uyanık olmalı. İRAP çalışmaları ciddiye alınıp yapılmalı. Sevgiyle."