Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili MHP'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bahçeli, "MHP'yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir." dedi. Sinan Ateş'in görevden alınmasıyla ilgili olarak Bahçeli, "Genel Başkan olduğum süre içinde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Ankara Çukurambar'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş vardı.

Suikastla ilgili suskunluğunu bozan Bahçeli, partisine yönelik ithamlara sert bir dille yanıt verdi. Hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Zillet ittifakına aleni dayanak ve destek olan küresel emperyalizmin bütün çakallarını aramıza salmıştır. … Alayına birden Türk’ün gücünü göstereceğiz. Türk milleti ile uğraşmanın bedelini çok ağır ödeteceğiz.

Altılı imza eleştirisi

Serok Ahmet'in “cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar imza yetkisine sahip olacaktır” itirafı 6'lı masanın perişanlığını belgelemiştir.

Babacan'ın açıklamalarına tepki

Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi'nin başındaki zat anayasayı tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Anayasamızın 66'nci maddesini yeniden ele almayı teklif etmiştir. Bu tulumba partisinin tanıtım başkanı da 'Türklüğü çıkarıyor musunuz' soruna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den, İYTİ Parti'den ses çıkmamıştır. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?

"Henüz anasından doğmamıştır"

Kılıçdaroğlu’na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın parti genel merkezinde verdiği bir röportaj sırasında orada bulunan Türk bayrağını kaldırtması yalnızca skandal değil suçtur, cinayettir, kepazeliktir. Türklüğü Anayasan çıkarıp etnik kimlik mertebesine çekecek şerefsiz henüz anasından doğmamıştır.

Sinan Ateş cinayeti

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık.

"MHP'ye organize saldırı ivme alarak hız kazandı"

Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.

"Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi"

Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır.

"Kansızlara eyvallah etmeyeceğiz"

Menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.

Cinayetin gölgesi birden bire MHP’ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı suretle iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitilediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Dikkat, temkin, tedbir, sabır ve uyanıklık şarttır.

"Vahim bir günaha ortak oldular"

MHP ve Ülkü Ocakları ile en küçük bağı ve bağlantısı olması şöyle dursun devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, HDP’den CHP’sine komünistten bölücüsüne, FETÖ’cüsünden PKK’lısına kadar tüm şiddet ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular.

Cinayet MHP'ye ihale edilmek istendi

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu da suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene.

Kılıçdaroğlu'na "teröristlere telim olmuşsun" tepkisi

Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Suskun değilim; seviyesi ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin.

"Ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim"

Bizim zamanı gelince teslim edeceğimiz sadece Allah’a can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

"Ülkü Ocakları hain kuşatmaya alındı"

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain kuşatmaya alındı.

"Şerefsiz kere şerefsizdir"

MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. MHP'ye çamur atıp, 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp, MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. MHP'yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir. Peşlerini bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır.

"Kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım"

Genel Başkan olarak sorumluluk taşıdığım sürece kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir, ülkücülükle alakaları yoktur.

Dava açılacak

Hakkımızı ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz. MHP'yi mafyayla ilişkilendirmek cürümdür, cinnettir. Mafyadan ülkücü olmaz. Müfteriden ülkücü olmaz. Davamız hak arayanların iç sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarlığıdır."