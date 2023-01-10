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Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...

Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...

Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 2 yıldır pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı hastalıklara yakalanmadığımızı belirtti ve "Bu da bizim bağışıklık sistemimizi biraz zayıflattı. Bu virüslere karşı eskisi kadar dirençli değiliz” dedi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mevsim itibariyle okullarda yaygın olarak solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar yaşandığını belirtti.  Özlü “Şu anda Türkiye'de mevsim itibariyle solunum yolu virüslerine bağlı enfeksiyonlar çok yaygın olarak görülüyor. Özellikle okullarda kreşler anaokulları, ilkokullar başta olmak üzere. Okullar da çok yaygın öğrenciler arasında birbirine kolayca bulaşıyor. Tabii öğrencilerle de kalmıyor. Bu daha sonra anne babalara ve oradan okuldan da topluma yayılıyor.

Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki biri bitmeden biri başlıyor.

Yani okula giden çocuğu olan ailelerin başından hastalık hiç eksik olmuyor. Yani sürekli çocuklar hasta oradan anne babalara büyüklere geçiyor onlar hastalanıyor. Bu tabi son 2 yıldır pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bu tür hastalıklara yakalanmadık. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi biraz zayıflattı. Bu virüslere karşı eskisi kadar dirençli değiliz. Yani bu son 2 yılın bedelini biraz ödüyor gibi göründüğü kadarıyla dikkatli olmak lazım” şeklinde konuştu.

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