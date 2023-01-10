Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...
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Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketin sonuçlarını canlı yayında paylaştı. Adaylığı muhtemel isimlerin son oy oranları bomba...Son günlerin dikkat çeken ismi Ekrem İmamoğlu ise listede son sıralarda kaldı.
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Aktaş şunları kaydetti:
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"Cumhurbaşkanlığı için kim oy verirsiniz?" sorusunu sorduğumuzda 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 civarında oy alıyordu ama şu an yüzde 49 bandında gözüküyor.
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Kılıçdaroğlu yüzde 14-15 civarında alıyor.
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Daha sonrasında ise sırasıyla Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve altıncı sırada Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
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