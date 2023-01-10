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Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

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Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketin sonuçlarını canlı yayında paylaştı. Adaylığı muhtemel isimlerin son oy oranları bomba...Son günlerin dikkat çeken ismi Ekrem İmamoğlu ise listede son sıralarda kaldı.

Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

 A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı. Aktaş şunları kaydetti:

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Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

"Cumhurbaşkanlığı için kim oy verirsiniz?" sorusunu sorduğumuzda 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 civarında oy alıyordu ama şu an yüzde 49 bandında gözüküyor.

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Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

Kılıçdaroğlu yüzde 14-15 civarında alıyor. 

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Son seçim anketinde bomba sonuçlar! 6 ay önce ile büyük fark var Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener...

Daha sonrasında ise sırasıyla Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve altıncı sırada Ekrem İmamoğlu yer alıyor.

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