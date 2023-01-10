BIST 5.140
DOLAR 18,78
EURO 20,17
ALTIN 1.133,12
HABER /  GÜNCEL

Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü

Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü

Sabah saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Bilecik'te bir fabrikada yaşanan olayda forklift ile çuvalların arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Abone ol

Bilecik'te döküm fabrikasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki tesiste çalışan Haydar Karanfil (48), hareket halindeki forklift ile içi malzeme dolu büyük çuvalların arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karanfil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise döküm fabrikasında inceleme yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar
Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...
Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...
Kevin Durant'ten kötü haber! NBA yıldızı en az 2 hafta yok
Kevin Durant'ten kötü haber! NBA yıldızı en az 2 hafta yok
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayrağını kaldırttı Memleket Partisi, CHP'ye Türk Bayrağı gönderdi
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Türk bayrağını kaldırttı Memleket Partisi, CHP'ye Türk Bayrağı gönderdi
İzmir'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi AFAD duyurdu!
İzmir'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi AFAD duyurdu!
Bakan Yanık duyurdu: 403,6 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Yanık duyurdu: 403,6 milyon lira kaynak aktardık
Herkese örnek olsun diye yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor
Herkese örnek olsun diye yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: 6 ay sonra 5 yıl satışı yasaklanacak
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: 6 ay sonra 5 yıl satışı yasaklanacak
Eşcinsel ilişki arayanların ilk buluşmasında kan aktı! Beraber arabaya geçtiler sonrası dehşet
Eşcinsel ilişki arayanların ilk buluşmasında kan aktı! Beraber arabaya geçtiler sonrası dehşet
Kediler aracın sesinden tanıyıp koşuyor Beyşehir'de ambulans şoförü emanete sahip çıktı
Kediler aracın sesinden tanıyıp koşuyor Beyşehir'de ambulans şoförü emanete sahip çıktı
ABD'de skandal Joe Biden'ın kilitli dolabından çıktı! Beyaz Saray resmen itiraf etti
ABD'de skandal Joe Biden'ın kilitli dolabından çıktı! Beyaz Saray resmen itiraf etti