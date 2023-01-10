Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi

ELAZIĞ'da ağır zihinsel engeli bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından bakımevine bırakıldı. Burada sağlık sorunları nedeniyle küçük kız hayatını kaybetti, onu bakımevinde yapayalnız bırakan ailesi cenazesini bile kabul etmedi. Küçük kız, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

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Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi.

Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden Zühal G.'nin ailesi cenazeyi kabul etmedi.

Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığında defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Cenaze namazını mezarlık çalışanları kıldı...

Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.