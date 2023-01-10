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MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek

MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek

MHP'nin, 13-15 Ocak'ta, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa gireceği belirtildi. Kampın gündemi,  iç ve dış gelişmeler ile seçim çalışmaları olarak belirlendi.

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MHP, 13-15 Ocak tarihleri arasında "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa giriyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Seçim çalışmaları masaya yatırılacak

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

MHP'nin 3 gün sürecek ve Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Adım Adım 2023 programları...

Kampta ayrıca, partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.  

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