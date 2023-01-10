CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti

HDP'nin AK Parti ile başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği konusunda istediği görüşme talebini reddetmesinin ardından İYİ Parti ve CHP'den de ret cevabı geldi...

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CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa teklifiyle ilgili randevu talebini reddetti. CHP ile İYİ Parti'nin istişare sonucunda alınan karar bugün AK Parti Grubuna iletildi. AK Parti'nin randevu talebi dün de HDP tarafından reddedilmişti...

CHP, Hayır gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı. Anayasa randevu talebimizi kabul etmediklerini bildirdiler" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi..