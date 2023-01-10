BIST 5.135
DOLAR 18,78
EURO 20,18
ALTIN 1.132,42
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, "Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

300 bin geçici işçi kadroya giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yakında' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT ile kaç kişi emekli olacak?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Başsavcısı: HDP, PKK'nın askeri alma şubesi gibi
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Bakan Koca'dan "sahte kanser ilacı" iddialarına cevap: "Ülkemize bir kutu dahi girmedi"
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
Yapayalnız bıraktıkları kızları ölen aile cenazeyi bile kabul etmedi
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
MHP, "seçim çalışmaları" için Kızılcahamam'da kampa girecek
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti! AK Parti 'başörtü' için istemişti
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı
Sanayi üretimi Kasım ayında yıllık yüzde 1,3 azaldı
Bir ay önce göreve gelmişti! İstifa şoku yaşandı
Bir ay önce göreve gelmişti! İstifa şoku yaşandı
Korkunç olay! Çöp poşetlerinde 5 erkek cesedi bulundu
Korkunç olay! Çöp poşetlerinde 5 erkek cesedi bulundu
Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Forklift ile çuvalların arasında sıkışan işçi öldü
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Steven Caulker'den Fenerbahçe itirafı: Kendime kızgınım
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar
Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...
Herkes hastalıktan kırılıyor! Prof. Özlü açıkladı: Öylesine çok sayıda virüs dolaşımda ki...