Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 300 bin geçici işçi kadroya giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, "Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Teknik çalışma tamamlandı, meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

300 bin geçici işçi kadroya giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yakında' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT ile kaç kişi emekli olacak?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.