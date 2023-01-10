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Bakan Kurum'dan ikinci el konuta kampanya açıklaması! Atılacak yeni adımı duyurdu

Bakan Kurum'dan ikinci el konuta kampanya açıklaması! Atılacak yeni adımı duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarında artışın önüne geçmek için komisyon kurulacağını açıklayarak, “Komisyon teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından konut kampanyasıyla ilgili gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

Henüz somutlaşmadı

Şu anda bizim önceliğimiz, bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını artırmak, istihdamı-üretimi artırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de destek olmak için çalışmalar yapacağız. Ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok.

"Buna müsaade etmeyiz"

Buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Yeni Evim Kampanyasını duyururken ne dedik, ilk evini alacaklar için kriterler açıkladık.
Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz.
Bu komisyon, teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek, burada da temel kriter, ekspertiz raporları olacak.
Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak.

"Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik"

Kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz.
Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kira ile ilgili bir sınırlama getirdik. Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık. İşte 2 milyona kadar 0,69, 2-4 arası 0,79. 4-5 arası 0,99 olacak şekilde. Önceliğimiz burada ilk evini alacak kişiler, yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada Konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz. istihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci el ile ilgili, veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, aynı desteklerle olmayacak.
Yani ikinci el konutları biz ilk evini alacaklara uygulayacağımız destekleri uygulayamayacağız. Ama önü açılacak mı, açılacak. Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, işte Hazine’nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok bir. Öbür tarafta üretimi artıralım istiyoruz, garanti altına alalım istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız.

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