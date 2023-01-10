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BBP lideri Mustafa Destici seçim tarihini verdi! AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğru değil

BBP lideri Mustafa Destici seçim tarihini verdi! AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğru değil

Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı BBP'nin Genel başkanı Mustafa Destici, seçimlerin yapılacağı tarihi verdi. Destici, HDP'nin AK Parti'nin görüşme talebini reddetmesiyle ilgili de "AK Parti’nin HDP’yle görüşmesi zaten doğru değildi" dedi.

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BBP lideri Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret ederek TBMM’de görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Destici, “Hem basın toplantılarında hem gündeme düşen konularda faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızı sağlayan sizlersiniz, sizler aslında mesai arkadaşımızsınız” diye konuştu.

HDP'nin reddetmesi hayra vesile oldu

HDP’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi konusunda AK Parti'nin ile görüşmeyi reddetmesini değerlendiren Destici, şunları söyledi: “AK Parti’nin HDP’yle görüşmesi zaten doğru değildi. Hazine yardımına bloke konunca HDP görüşmeyi reddetti. Hayra vesile oldu. Başörtüsü anayasa teklifine özellikle Altılı Masa’da oturan, kendisini muhafazakar olarak kabul eden partiler buna evet vermezse onlar açısından bedelinin ağır olacağını düşünüyorum.”

Seçim tarihi için '14 Mayıs' dedi

Seçim tarihine ilişkin düşüncelerini de aktaran Destici, “14 Mayıs ya bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası benim tahminim. Kuvvetli ihtimal 14 Mayıs gibi gözüküyor” dedi.

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