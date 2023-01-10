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Sigara üreticileriyle ilgili flaş karar! Sokaktaki izmaritten de sorumlu olacaklar

Sigara üreticileriyle ilgili flaş karar! Sokaktaki izmaritten de sorumlu olacaklar

İspanya'da faaliyete geçirilen çevre düzenlemesi kapsamında, sokaktaki sigara izmaritlerinin sigara üretici firmalar tarafından toplanması kararlaştırıldı. Öte yandan toplanan izmaritlerin atık işleme merkezlerine götürülmesinden de yine söz konusu şirketler sorumlu olacak.

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İspanya'da sokaktaki sigara izmaritleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. Çevre düzenlemesi kapsamında alınan kararlar neticesinde, sokaktaki izmaritleri artık tütün firmaları toplayacak.

Avrupa Birliği'nde geçen yıl yürürlüğe giren yeni çevre düzenlemesiyle sokak ve plajların sigara izmaritlerinden temizlenmesi ülkedeki tütün firmalarının yükümlülüğünde olacak.

Tütün üreticileri izmaritlerin toplanmasının yanı sıra atık işleme merkezlerine götürülmesini de üstlenecek.

2020 verilerine göre İspanya'da yetişkin nüfusunun beşte biri sigara içiyor. Halk ise uygulamaya destek veriyor.

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