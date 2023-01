İBB'den Bayrampaşa'ya kütüphane ve psikolojik danışma merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum bünyesindeki 54’üncü kütüphaneyi Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde açtı.

Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran ve ömrünü kültür aktarımıyla geçiren merhum Sâmiha Ayverdi'nin adının verildiği kütüphane ile aynı binada bulunan Cevatpaşa Psikolojik Danışma Merkezi de eşzamanlı olarak hizmete girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her iki hizmet için düzenlenen açılışta bir konuşma yaptı.

Gerçek ihtiyaçları karşılayan ve doğru işleri sunan bir anda olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Keşke memleketimizin her anında gelişmeyi, iyileşmeyi, düşünce dünyasını, edebiyatı, kültürü, sanatı, teknolojiyi, endüstriyi konuşabilsek; Türkiye'nin gündemi bunlarla dolu olsa. İşte o zaman, gerçekten ülkemizin geleceğinin daha emin bir süreci oluşturduğunu, sağladığını hissedebiliriz. Ama ne yazık ki gündemimiz; ama ülkemizin ama şehrimizin ama insanlarımızın gündemi, çok üzücü ve tabiri caizse boş işlerle dolu” dedi.

“GERÇEK KAHRAMANLARIN YERİNİ ALAN BOŞ KAHRAMANLAR DA OLABİLİYOR”

Kendisinden önce konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın çizdiği Samiha Ayverdi portresinin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Düşün dünyamızın aslında ne kadar kıymetli insanlara sahip olduğunu, kadınıyla, erkeğiyle aslında bugün var olan toplumun geçmişinde ayak izleri olan muhteşem bir kitleye sahip olduğumuzu bize gösteriyor” diye konuştu. İstanbul Kitapçısı tarafından basılan ve 40 kadının başarı öyküsünün anlatıldığı kitabı örnek olarak gösteren İmamoğlu, “İsmi çok fazla bilinmeyen, vatandaşlarımız tarafından idrak edilmemiş, tanışmamışlar ama baktığınızda muhteşem kahramanlar var aslında ülkemizin geçmişinde. Bazen o kahramanların yerini alan boş kahramanlar da olabiliyor. Umut ederim ki şahsen; bu güzel, bu kadim kente hizmet eden bir Belediye Başkanı olarak, milletimize gerçek anlamda fayda veren ve hizmetleriyle iyi anılan bu güzel insanlara layık bir insan olmayı her zaman dua ediyorum ve kendi ruh halimde bu süreci yakalama konusunda da büyük gayret içerisinde oluyorum” ifadelerini kullandı. İBB Başkanlığı görevini devraldıktan sonra, kuruma ait kütüphane sayısını 20’den 54’e çıkardıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Kütüphane sayısına, iki katından fazlaya, neredeyse 60’a doğru giden bir hızla devam etmemizin gururu bende var şu anda” dedi.

“NEREYE GİTSEM VATANDAŞLAR…”

Kütüphaneyle birlikte açtıkları Psikolojik Danışma Merkezi’nin de önemli bir hizmet olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Psikolojik danışma merkezleri, üzücüdür ki, yoğun kent İstanbul'un ve yoğun gündemi olan ülkemizin insanlarının şu an en çok ihtiyaç duyduğu sağlık alanlarından bir tanesi. Bu noktada özellikle sayısının artırılmasını istiyorum. Çünkü, nereye gitsem, vatandaşın arasına karışsam pazarda, çarşıda, bir kalabalıkta; insanlarımızın ama kendileri için ama çocukları için ama aileleri için talep ettikleri bir ihtiyaç. Sayısını artırdığımız bu tür alanlar, İstanbul'umuzun iyileşmesine de katkı sunuyor. Burada psikolojik danışma merkeziyle kütüphanenin yan yana gelmesi, bence iyi bir buluşma. Çünkü, birinin tıbbi iyileştirici tarafı olduğu kadar, diğerinin de ilmi bir iyileştirici tarafı söz konusu” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİ SIKINTIYA SOKANLARA ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

Bayrampaşa özelinde İBB’nin yaptığı hizmetlerin özetini sunan İmamoğlu, “Siyaseti bir araç değil de amaç haline getiren insanlar, bir memlekete hayatı zehir ederler. Biz ise; siyasete, siyasi parti süreçlerine hizmet için, memleketi için ‘araçtır’ gözüyle bakan insanlarız. Amaç edinen insanlar; siyaseti her şey, partiyi her şey olarak görürler. Hatta bugün geldiğimiz noktada, parti devleti ve parti her şey demektir anlamına gelir. Bu, devleti ne yazık ki sıkıntıya uğratır. Halbuki biz, asırlardır süren bir devlet geleneğine sahip millet olarak, buna şiddetle karşıyız. Esas olan devletimizdir, esas olan milletimizdir. Onu hep birlikte ayakta, dimdik tutacağız” ifadelerini kullandı. Samiha Ayverdi Kütüphanesi ve Cevatpaşa Psikolojik Danışma Merkezi’nin açılışı; İmamoğlu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, eski CHP milletvekili Süleyman Çelebi, merhum Samiha Ayverdi’nin torunu Sinan Uluant ve gelini Zeynep Uluant’ın kestiği kurdele ile resmen açıldı.

KÜLTÜRÜN, SANATIN VE KİTABIN ULAŞMADIĞI İLÇE KALMAYACAK…

İBB’nin, “Kültürün, sanatın ve kitabın ulaşmadığı ilçe kalmayacak” anlayışıyla hizmete açtığı kütüphane; 3 katlı bir binada, 930 metrekarelik alanda, aynı anda 185 kişiye hizmet verecek. Son bir yılda bini aşkın etkinlikle, 200 binden fazla İstanbulluyu bir araya getiren İBB kütüphaneleri, toplam 434.967 üyeye hizmet veriyor. İBB kütüphanelerinde yaklaşık 1 milyon eser, okuyucuyla buluşuyor. 5 katlı binanın ilk katında hizmet verecek Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) de İBB’nin açtığı 28. merkez oldu. Cevatpaşa PDM, Bayrampaşa ilçesinin yanı sıra Esenler, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerine de hizmet verecek. Merkezde; 1 cocuk psikoloğu ve 2 yetişkin psikolog görev alacak. Psikologların günde 24 danışan ve 8 seans hizmeti ile yıllık ortalama 6 bin 72 seans hizmet vermesi planlanıyor. Hizmetten faydalanmak için başvurular, ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılacak.