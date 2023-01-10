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Kılıçdaroğlu'nun yeni müjdesi Saadet'i bozar mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkolle yapılan zamlara gösterdiği tepki sonrası Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun tepkisi merak ediyor.

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6'lı masanın en önemli aktörlerinden Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun bugüne kadar CHP'ye veya Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olumsuz bir tavrı olmadı... Temel Karamollaoğlu her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun değiştiğini söyledi, Hatta Necmettin Erbakan'ı bile kendi politik yolculuğunun arkadaşı yaptı. Özetle, Kılıçdaroğlu ne dediyse, bugüne kadar Karamollaoğlu tarafından takdir gördü, alkışlandı, desteklendi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube videolarını veya gece yarısı kamera karşısına geçip bir paylaşım yaptı ve bu sefer konusu alkoldü... İçkiye yapılan zamların zulüm olduğunu, iktidara geldiklerinde vergileri düşüreceğini söyledi. İşte bu sözlere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğl'nun ne tepki vereceği merak konusu oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kılıçdaroğlu'nun bu 'müjde'sini canlı yayında değerlendirdi.

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