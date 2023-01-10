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Başakşehir sürpriz transferi duyurdu!

Başakşehir sürpriz transferi duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yaklaşan transfer dönemi öncesi kadrosunu kuvvetlendirme çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Başakşehir, en son Guangzhou FC’da oynayan Çinli stoper Shaocong Wu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada:
"Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. 

Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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