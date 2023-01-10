Bakan Özer’den 'EYT' açıklaması: Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacak öğretmenler hakkında açıklama geldi. Bakan Özer, gelişmenin eğitimi etkilemeyeceğini ifade ederken "Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin eğitim camiasında olumsuz bir etki oluşturmayacağını dile getiren Özer, EYT ve normal yolla emekli olanların olabileceğini fakat hiçbir sınıfın öğretmensiz kalmayacağını vurguladı.