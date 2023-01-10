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Apartman sakinlerine kabus oldu şimdi de kendisini uyaran kişinin aracını yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Apartman sakinlerine kabus oldu şimdi de kendisini uyaran kişinin aracını yaktı

SULTANGAZİ'de geçen çarşamba günü cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı komşusunun otomobilini benzin dökerek ateşe verdiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde benzin bidonuyla gelerek otomobili yaktığı görülüyor.

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Sultangazi’de sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre birkaç senedir komşularının da rahatsızlık verdiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu A.Ö. isimli şahıs, 3 aydır yattığı cezaevinden geçen çarşamba günü çıktıktan sonra karısını darp ederek hastanelik etmişti.

Daha önce de yaşadığı binayı yaktığı ileri sürülen şahıs, önceki gün ise kendisini uyaran komşusuyla tartışmış, daha sonrada evinin önünde park halinde bulunan komşusu Murat Atlay'a ait otomobili benzin dökerek ateşe vermişti.

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