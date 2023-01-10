İstanbul'un 3 buçuk ay suyu mu kaldı? İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada İstanbul’da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağı vurgulandı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gerçeği tam olarak yansıtmıyor"

Açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İSKİ o hususu hatırlattı: Oranlarda yer almıyor

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"İstanbul'da kısa dönemde su sorunu yaşanmayacak"

Öte yandan açıklamada İstanbul'un su kaynaklarının farklı yağış bölgelerinde yer aldığı ve kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

"Ocak ayı içerisinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul’a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır" denilen açıklamada "Sonuç olarak İstanbul’da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.