Türkiye'nin konuştuğu pislik dede! Müslüme'nin annesi duruşmada itiraf etti şok cümle!
MERSİN'de, Müge Anlı programında da aranan kayıp Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşılmıştı. 3 yaşındaki küçük kızın cesedinde dedenin DNA izlerine rastlanması günlerce konuşulmuştu. Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede " tecavüz" ve "cinayet" şüphesiyle tutuklanmıştı. Bugün görülen davada anneden korkunç iddia daha geldi.
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.
AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.
Müslüme'nin üstünde dedenin DNA'sı çıkmıştı!
2,5 yaşındaki Müslüme’nin cesedinde dedenin DNA'sına rastlanmıştı. Yaşanan gelişme sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.
3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.