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İsmail Saymaz Ahmet Davutoğlu'nu fena yakaladı meğer 4 yıl önce...

İsmail Saymaz Ahmet Davutoğlu'nu fena yakaladı meğer 4 yıl önce...

İsmail Saymaz, Ahmet Davutoğlu'nun 4 yıl önce kendisine başbakanlık yaptığı döneme ilişkin “Bana şu deniyordu: Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma" dediğini yazdı. Saymaz aynı Davutoğlu'nun altılı masanın olası adayına "Cumhurbaşkanı gibi görün ama cumhurbaşkanı olma” dediğini belirtti.

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Altılı masanın aday profili herkesi şoke etti. Altılı masa liderlerinin gölgesinde görev yapacak bir aday tanımı yeni anayasal ve toplumsal krizlere yol açacağı endişesine yol açtı.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar.” açıklamasını "Düşük profilli cumhurbaşkanı" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Ahmet Bey, yalnızca sizden mi düşük profilli bir şey olmaz?

Parti kurma girişimlerine başlayan Davutoğlu'nun ilk söyleşisini 18 Temmuz 2019’da Yavuz Oğhan, Akif Beki ve kendisine verdiğini hatırlatarak o programda Davutoğlu'nun ne dediğini aktardı:

"Davutoğlu, şunları söyledi: “Bana şu deniyordu: Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma.”
Ve ekledi: “Benden her şey olur da düşük profilli bir şey olmaz.” Davutoğlu’na sormak isterim: Ahmet Bey, yalnızca sizden mi düşük profilli bir şey olmaz?"

Cumhurbaşkanı yetkileri paylaşılmaz

Eleştirilerini sürdüren Saymaz, "Anayasa’nın münhasıran cumhurbaşkanına verdiği bu yetkiler ne cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ne de bakanlarla paylaşılabilir. Altılı Masa, Anayasa’nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas ve taksim edecek? Hukuki yaptırımı bulunmayan koalisyon protokolü Anayasa’nın üzerinde mi tutulacak?" ifadelerine kullandı.

"Bu ülkeyi yönetim krizine sokmaktır"

"Altılı Masa, yetkileri hangi kritere göre stratejik olan ve olmayan diye sınıflandıracak?" diye soran yazar, yazısına şöyle devam etti:

Türkiye'nin ekonomiden tutun da iç güvenliğe varıncaya kadar, acilen karara bağlanması gereken kararları Altılı Masa’nın oylamasını ve uzlaşmasını bekleyecek, öyle mi? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."

Anayasal düzenin ihlali

Hangi evraka imza atacaklarını soran Saymaz, "Altılı Masa, Anayasa’da gerekli değişiklikleri gerçekleştirmeden, böylesi bir görev paylaşımına gidemez. Bu, anayasal düzenin ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

"Yedi Kocalı Hürmüz Hükümeti’dir!"

"En az yüzde 50 artı 1 oy almayı başaran, Erdoğan’ı deviren bir Cumhurbaşkanı, hangi demokratik kritere göre, yüzde 1’in altında kalan Altılı Masa lideriyle eşit sayılacak?" diye soran Saymaz, şu ifadelerle altılı masayı eleştirdi:

Dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz Hükümeti’dir! Anlaşılan Altılı Masa, kendisine düşük profilli cumhurbaşkanı arıyor.

“Düşük profilli” aday kazanamaz mesajı

Davutoğlu, Altılı Masa’nın müstakbel adayına “Cumhurbaşkanı gibi görün ama cumhurbaşkanı olma” diyor. “Cumhurbaşkanıymış gibi yap ama yetki kullanma” diye buyuruyor.

Seçildiğinde emir eri muamelesi göreceği peşinen ilan edilmiş Cumhurbaşkanı adayının vatandaşı Türkiye’nin yakıcı sorunlarını çözebileceğine ikna etmesi ve Erdoğan’ı devirmesi mümkün değildir. 

“Düşük profilli” Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’da iki kez sandığa gömüldüğünü ne çabuk unuttunuz?"
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