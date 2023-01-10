Dünyanın en tehlikeli ameliyatı... Doktor havaya uçmadan işini tamamladı

Ukrayna Rusya savaşında bu da oldu dedirten haber. Ukraynalı bir askerin vücudundan patlamamış el bombası ameliyat yoluyla çıkarıldı. Ameliyatı el bombasının patlama ihtimaline karşı askeri doktor gerçekleştirdi.

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Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde patlamamış VOG el bombası tespit edildi.

Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi.

El bombası nasıl vücuduna girdi bilinmiyor

El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama yapılmadı.