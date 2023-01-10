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TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerin kaç lira olacağı belli oldu!

TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerin kaç lira olacağı belli oldu!

TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin aylık ödemelerinde artış oranını yüzde 15,40 olacağını söyledi.

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TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde aylık taksitlerdeki artış oranı netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artış oranını yüzde 15,40 olarak belirlediklerini duyurdu.

Bakan Kurum konuyla ilgili şunları söyledi: "TOKİ her yıl ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl da memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40’ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk."

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