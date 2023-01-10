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Milyonlar bekliyordu! Emekliye ödenecek ek gösterge farkı belli oldu

Milyonlar bekliyordu! Emekliye ödenecek ek gösterge farkı belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

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Emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ödenecek fark belli oldu. 2022 yılında emekli olan ve 3600 ek göstergeden yaralanacak vatandaşlara 93 bin lira ödeme yapılacağı kaydedildi.

3600 Ek Gösterge kapsamı dahilinde 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; 2022 yılında emekli olan memurlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenmesi kararlaştırıldı.

2022 yılında emekli olan ve vefat eden hak sahiplerine yetim ve dul maaşı yatırılanlara ikramiye farkı olacak.

Geçici işçilere EYT ve kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesi ve EYT ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi.

Bilgin'den EYT açıklaması

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.

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