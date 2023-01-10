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Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...

Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu'nun, Deniz Baykal ziyareti sonrası yaşananlar Baykal'ın iki çocuğunu karşı karşıya getirdi. Ataç Baykal, "Görüşmeyi babam istedi. Fotoğraf çekilmesini de ben teklif ettim, babam ve annem onayladı" dedi. Aslı Baykal, Ataç Baykal'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bir tepki de Mehmet Sevigen'den geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun ısrarıyla yapıldığını, fotoğraf çekilmesini de Kılıçdaroğlu'nun istediğini ancak Baykal'ın karşı çıktığını ve o nedenle suratının asık olduğunu yazdı. Deniz Başkal'ın oğlu Ataç Başkal, bugün Abdulkadir Selvi'nin yazdıklarının tamamını yalanladı.

Ataç Baykal, "Bazı eski CHP'liler, AKP'nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir." dedi. Ataç Baykal'ın bu ifade ile Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi isimleri hedef aldığı değerlendirildi.

Ataç'a tek cümlelik cevap vereyim

Aslı Baykal, kardeşinin görüşlerine katılmadığını belirtip Babamın bir düşüncesi varsa çıkar kendi söyler." dedi. Aslı Baykal, "Ataç'a tek cümlelik bir yanıt vereyim. Babamın bir düşüncesi varsa babam kendisi söyler. Bu açıklama babamın görüşünü yansıtmaz." dedi.

Sevigen: Babasına yapılanları unutmuş

"Bunların hepsi safsatadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için Ataç Bey'i kullanıyorlar. Burada mühim olan Deniz Bey'dir. Ataç Bey'in ağzı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışıyorlar" diyen Mehmet Sevigen ise, "Ben aile içine müdahale etmek istemiyorum. Ama Ataç Bey, babasına yapılanı unutmuş. Biz Deniz Bey'e yapılanı unutmadık, unutmayız da. Deniz Bey de kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı gibi, kötülükleri de unutmaz. Ataç, babasının yol arkadaşlarını kullanarak birilerine alet olmasın" ifdelerini kullandı.

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