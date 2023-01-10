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Kuvvetli lodos etkili oluyor! Binalardan kopup zarar verdi şu hale bakın

Kuvvetli lodos etkili oluyor! Binalardan kopup zarar verdi şu hale bakın

Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor. İznik ilçesinde lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü. İşte kentten gelen son görüntüler...

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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

Eşrefzade Mahallesi'nde de bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.

İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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