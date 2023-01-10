Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paket limitini 150 milyara çıkarıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'' programında önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa yönelik müjdeleri art arda sıralayan Erdoğan, "Destek paketi limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, esnafa destek müjdesi verdi. 100 milyar lira olan kredi destek paketinin limitinin yükseltildiğini belirten Erdoğan, "Limiti 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında bismillah diyerek ekmek teknesinin başına geçip her akşam elhamdülillah diyerek evine giden tüm kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde Esnaf vardır. Ülkemizin esnafı ve misyonu çok farklıdır. Anadolu'nun kapılarını ecdadının kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık.

Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnaflarımızdı. Sivil şehit ve gazilerimiz arasında ilk sırayı esnaflarımız alıyor. Birileri sosyal medya mesajlarının tonuyla meşgulken esnaflarımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu. Esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Esnafta huzur varsa şükür varsa tamam diyoruz. Yok orada sıkıntı görüyorsak, şikayet duyuyorsak hemen dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz.

Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu'da Esnaf demek, ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat. Ahilik teşkilatının piri hak ile sabır dileyip gelen bizdendir buyuruyor.

Sıkıntılı dönemi en az kayıpla geçirdik



Dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen kovid 19 salgını yaşadık. Bunla birlikte küresel Emtia ve gıda tedarik zincirlerinde kırılmalar başladı. Yetmedi, savaşla üstüne bir de enerji krizi eklendi. Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler hayat pahalılığının başını çektiği ciddi krizlerle uğraşıyor. 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediliyor. Türkiye bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başarmıştır.

Ülkemizin önünü kesmeye yönelik sinsi oyunlar pervasızlığa dönüştü. Bu tehdidin faiz, Döviz Kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Bu dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Her kesimin, özellikle de esnaflarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık. Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır.

Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

Esnafa destek paketi müjdesi



Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık.

Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık kaynak kullandı. 100 milyar lira Esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden 136 bin esnafımız yararlandı. 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz.

Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnaflara da yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece binlerce esnafımızın da yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz.

Paraf kartı bulunan esnafımız kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 ay vadeli yüzde 9,75 faizli taksitlendirme yapabilecektir.

Paraf Troy kartı olan esnafın hammadde ve malzeme alımlarında kredi kartı kullanım limitini 150 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni müjdelerimizin esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredi 123,2 milyar lirayı bulmuştur. Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz.

Birlikte üreterek birlikte çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok.

"Nereden nereye...

Geçtiğimiz dönemde sadece küresel krizlere karşı insanımızı korumakla kalmadık, ekonomi programımızı engelleri aşacak, daha büyük hedeflere yönelebilmemizi sağlayacak şekilde oluşturduk. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla ve ihracat ile ülkemizi büyüme esasına dayalı politikamızı kararlılıkla uyguladık. Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama yeniden yükselişe geçti. İstihdamda 31,5 milyonla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. İhracat Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye...

Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Memur ve çalışanlara yüksek oranlı zamlarla refah kaybını telafi ediyoruz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz projelerin hayata geçtiğine şahit olacağız.