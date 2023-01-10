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Pakistan'da krize yol açmıştı Rusya'dan iki gemi yola çıktı

Pakistan'da krize yol açmıştı Rusya'dan iki gemi yola çıktı

Rusya'dan yola çıkan ve 300 bin ton ağırlığında buğday taşıyan 2 adet kargo gemisi, Pakistan'a ulaşarak Karaçi şehrindeki limana demirledi. Rusya'dan tedarik edilen ve edilecek olan buğdayın Pakistan'ın gıda krizine bir çözüm olması bekleniyor.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Rusya’dan Pakistan’a 300 bin ton buğday taşıyan 2 kargo gemisi Karaçi limanına ulaştı.

Yetkililer, Rusya’dan 400 bin ton daha buğday geleceğini ve bunun 30 Mart’a kadar Gvadar Limanı'na ulaşacağını açıkladı.

Rusya’dan ithal edilen buğdayın Pakistan’daki un problemini hafifletmesi bekleniyor.

Un fiyatları, enflasyon ve kötüleşen ekonomik koşullar sebebiyle ülke genelinde kilogram başına en az 130 rupi (11 Türk lirası) artış göstermişti.

Pakistanlı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Rusya'dan 300 bin veya 450 bin ton buğday ithal edileceğini belirtmişti.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 8 Ocak'ta devletin düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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