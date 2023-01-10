BIST 5.144
DOLAR 18,78
EURO 20,14
ALTIN 1.130,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kızını bir hafta önce kaybeden babaya korkunç saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kızını bir hafta önce kaybeden babaya korkunç saldırı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde bir hafta önce kızını kaybeden baba, evinin önünde bıçaklandı.

Abone ol

 İddiaya göre, saldırgan R.U. ile B.G. arasında husumet yaşandı. B.G., evinin önünde oturduğu sırada R.U.’nun bıçaklı saldırısına uğradı. Durumu ağır olan B.G., tedavi altına alındı. Saldırgan R.U. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

B.G.'nin kızı M.G., "Babam kapıda sigara içiyordu, hastaneye gidecektik. Adam gelip bıçağı çıkarttı, babam da onu iteledi. Adam babamı duvara yaslayıp karnından ve kolundan bıçakladı. Geçen hafta da kız kardeşim vefat etti" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...
Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...
Anneler birbirine sarılıp ağladı, 2 can gitti ama onun derdi başka! 'Bunalıma girdim'
Anneler birbirine sarılıp ağladı, 2 can gitti ama onun derdi başka! 'Bunalıma girdim'
Andrea Pirlo'nun adı Avrupa'da bir milli takım ile anılıyor
Andrea Pirlo'nun adı Avrupa'da bir milli takım ile anılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paket limitini 150 milyara çıkarıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paket limitini 150 milyara çıkarıyoruz!
Kuvvetli lodos etkili oluyor! Binalardan kopup zarar verdi şu hale bakın
Kuvvetli lodos etkili oluyor! Binalardan kopup zarar verdi şu hale bakın
İsmail Saymaz Ahmet Davutoğlu'nu fena yakaladı meğer 4 yıl önce...
İsmail Saymaz Ahmet Davutoğlu'nu fena yakaladı meğer 4 yıl önce...
Dünyanın en tehlikeli ameliyatı... Doktor havaya uçmadan işini tamamladı
Dünyanın en tehlikeli ameliyatı... Doktor havaya uçmadan işini tamamladı
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerin kaç lira olacağı belli oldu!
TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde taksitlerin kaç lira olacağı belli oldu!
Alkış iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış: Komuta kademesi haddini bilsin
Alkış iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış: Komuta kademesi haddini bilsin
Eşinin evini tüfekle bastı, dehşet saçtı! Cani kocanın yaptıkları kan dondurdu: "Ayağına poşet eriterek..."
Eşinin evini tüfekle bastı, dehşet saçtı! Cani kocanın yaptıkları kan dondurdu: "Ayağına poşet eriterek..."
Apartman sakinlerine kabus oldu şimdi de kendisini uyaran kişinin aracını yaktı
Apartman sakinlerine kabus oldu şimdi de kendisini uyaran kişinin aracını yaktı
İstanbul'un 3 buçuk ay suyu mu kaldı? İSKİ'den açıklama geldi
İstanbul'un 3 buçuk ay suyu mu kaldı? İSKİ'den açıklama geldi