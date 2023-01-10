Kızını bir hafta önce kaybeden babaya korkunç saldırı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde bir hafta önce kızını kaybeden baba, evinin önünde bıçaklandı.

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İddiaya göre, saldırgan R.U. ile B.G. arasında husumet yaşandı. B.G., evinin önünde oturduğu sırada R.U.’nun bıçaklı saldırısına uğradı. Durumu ağır olan B.G., tedavi altına alındı. Saldırgan R.U. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

B.G.'nin kızı M.G., "Babam kapıda sigara içiyordu, hastaneye gidecektik. Adam gelip bıçağı çıkarttı, babam da onu iteledi. Adam babamı duvara yaslayıp karnından ve kolundan bıçakladı. Geçen hafta da kız kardeşim vefat etti" dedi.