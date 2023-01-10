Mercedes-Benz'in satışları düştü! Hem Kovid hem de...

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik dar boğazları nedeniyle yüzde 1 düştü.Abone ol
Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, şirketin otomobil satışları, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyon 55 bine geriledi.
Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 4 artarak 411 bin oldu.
Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 124 artarak 117 bin 800'e yükseldi.