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Mercedes-Benz'in satışları düştü! Hem Kovid hem de...

Mercedes-Benz'in satışları düştü! Hem Kovid hem de...

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, yarı iletken ve lojistik dar boğazları nedeniyle yüzde 1 düştü.

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Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, şirketin otomobil satışları, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2 milyon 55 bine geriledi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 4 artarak 411 bin oldu.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 124 artarak 117 bin 800'e yükseldi.

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