Fatih Portakal 'emekliye yüzde 20 ek zam' dedi! 'Ya vereceksiniz ya da yaza yaza alırız'

FATİH Portakal emekli zamlarıyla ilgili ek zam ısrarını ve tazyikini sürdürüyor. Emekli zammı yüzde 25 olarak duyurulunca "Size oy moy yok" diyen Fatih Portakal, yüzde 30 zam haberinin ardından "Mart ayında yüzde 15 daha zam gelecek" bilgisini vermişti. Kendisi de emekli Fatih Portakal, "Yüzde 20 zammı hemen verin yoksa yaza yaza alacağız" diye seslendi.

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Emekli olarak Fox TV ekranlarını bırakan Fatih Portakal, hükümetin açıkladığı yüzde 30 memur zammına muhalefetini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Emekli zammı yüzde 25 açıklanınca "Size oy moy yok!" diyen Fatih Portakal, zammın yüzde 30'a çıkarılmasını da beğenmemişti. Geçen hafta "Bir ay içinde emekliye yüzde 15-20 daha zam gelecek" haberi veren Fatih Portakal, Mart ayını beklemeden zammı hemen istedi.

Zam hakkımız yaza yaza alırız!

Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli ve memura yüzde 30 zam verdiniz. Yetmez. Bal gibi yüzde 20 daha vereceksiniz. Yoksa sizi verdiğiniz müjdeler de kurtaramaz. Üzmeyin, hemen açıklayın. Zam hakkımız yaza yaza alırız. Unutturmayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklayacak! Zam yüzde 35-40'a çekilecek

Fatih portakal önceki gün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 30'luk zam oranını yakın zamanda yüzde 35-40'lara çekeceğini iddia etti. Tarih de veren Portakal, "Yüzde 25 bir anda yüzde 30 oldu. Ben bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir grup toplantısında veya halka açık bir yerde yapacağı konuşmayla bu zam oranını artıracağını yüzde 35-40 yapacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz." demişti.