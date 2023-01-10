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Gabriel Suazo transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Gabriel Suazo transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin son olarak Şili Ligi takımlarından Colo Colo forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek Gabriel Suazo için harekete geçtiği iddia edildi. Alioski yerine düşünülen yıldız isim için Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devreye girmesiyle birlikte sarı-lacivertlilere flaş transferde rakip çıktı. İşte Gabriel Suazo transferinde ortaya atılan iddialar...

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Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı Alioski ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Bu nedenle sol beke transfer yapmak için harekete geçen yönetim, Colo Colo ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu durumunda olan Gabriel Suazo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Fenerbahçe'nin dışında Yunanistan ekibi Olympiakos da 25 yaşındaki Suazo'nun peşinde. Serbest statüdeki oyuncuyu transfer etmek isteyen Olympiakos, görüşmelere başladı.

Geride bıraktığımız sezon takımıyla 35 maçta süre alan Gabriel Suazo, 3 gol ve 5 asistle oynadı.

9 Ağustos 1997 tarihinde Şili'de doğan Gabriel Suazo, futbola ülkesinde başladı. 25 yaşındaki oyuncu Colo Colo'nun altyapısında oynarken, daha sonra A Takım'a yükseldi. Sözleşmesi sona eren Suazo, 1.78 cm boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

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