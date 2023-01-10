BIST 4.995
DOLAR 18,77
EURO 20,17
ALTIN 1.133,27
HABER /  SPOR

4 teknik direktörden kadın futbolculara fiziksel taciz! İbretlik ceza verildi

4 teknik direktörden kadın futbolculara fiziksel taciz! İbretlik ceza verildi

ABD Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) sözlü ve fiziksel taciz gerekçesiyle teknik direktörler Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames ve Richie Burke'a spordan ömür boyu men cezası verildi.

Abone ol

ABD Kadınlar Futbol Ligi'nden (NWSL) yapılan açıklamada, konuya ilişkin açılan disiplin soruşturmasının ardından elde edilen kanıtlara göre, cezaların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, ligin eski teknik direktörlerinden Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville'i çalıştıran Christy Holly'ye spordan ömür boyu men cezası verildi.

Utah Royals'ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham'ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı.

İrlanda Cumhuriyeti'ni çalıştıran Vera Pauw, Farid Benstiti, James Clarkson, Amanda Cromwell, Sam Greene ve Aline Reis ise taciz suçu ile gözlem altında antrenmanı kabul etme ve özür dileme koşullarını yerine getirmeleri halinde yeniden ligde görev alabilecek.

Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

200'den fazla oyuncunun ifadesi alındı

Açıklamada, bu cezaların, lig geleceğinin sağlıklı devam edebilmesi adına çok önemli olduğu vurgulanarak, "Oyuncuların farklı sorunlarla boğuşmak zorunda kalmayacağı, yetenekleriyle sahada kendilerini gösterebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yapısal değişime başlamak için lig ve kulüpler, anlamlı adımlar atıyor" ifadeleri kullanıldı.

Disiplin soruşturması, birçok oyuncunun sözlü ve fiziksel tacize uğradığı yönünde şikayette bulunmasının ardından başlatılmıştı.

Hakkında çıkan iddialar nedeniyle North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Riley, 2021'de görevinden alınmış, bazı maçlar ertelenmiş ve lig yöneticisi Lisa Baird istifa etmişti.

Soruşturma kapsamında 200'den fazla oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından ifadelerin yer aldığı rapor ise geçen yıl kamuoyuyla paylaşılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
BUDO seferlerine kötü hava engeli
BUDO seferlerine kötü hava engeli
Fatih Portakal 'emekliye yüzde 20 ek zam' dedi! 'Ya vereceksiniz ya da yaza yaza alırız'
Fatih Portakal 'emekliye yüzde 20 ek zam' dedi! 'Ya vereceksiniz ya da yaza yaza alırız'
Böylesi ilk kez duyuldu! Vücudundan patlamamış el bombası çıktı
Böylesi ilk kez duyuldu! Vücudundan patlamamış el bombası çıktı
MİT'e geçen yıl terör örgütleriyle ilgili 106 bin ihbar geldi
MİT'e geçen yıl terör örgütleriyle ilgili 106 bin ihbar geldi
Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: "6 kaptan bir gemiyi batırır"
Erdoğan'dan 6'lı masaya sert tepki: "6 kaptan bir gemiyi batırır"
Mercedes-Benz'in satışları düştü! Hem Kovid hem de...
Mercedes-Benz'in satışları düştü! Hem Kovid hem de...
Milyonlar bekliyordu! Emekliye ödenecek ek gösterge farkı belli oldu
Milyonlar bekliyordu! Emekliye ödenecek ek gösterge farkı belli oldu
Pakistan'da krize yol açmıştı Rusya'dan iki gemi yola çıktı
Pakistan'da krize yol açmıştı Rusya'dan iki gemi yola çıktı
Kızını bir hafta önce kaybeden babaya korkunç saldırı
Kızını bir hafta önce kaybeden babaya korkunç saldırı
Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...
Deniz Baykal'ın çocukları birbirine girdi! Aslı Baykal'dan, Ataç Baykal'a cevap! Babam adına konuşma...
Anneler birbirine sarılıp ağladı, 2 can gitti ama onun derdi başka! 'Bunalıma girdim'
Anneler birbirine sarılıp ağladı, 2 can gitti ama onun derdi başka! 'Bunalıma girdim'
Andrea Pirlo'nun adı Avrupa'da bir milli takım ile anılıyor
Andrea Pirlo'nun adı Avrupa'da bir milli takım ile anılıyor