Sabah ezanı okunurken vazgeçti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tesettür sorusuna böyle dedi
Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bir anda sahne hayatından vazgeçti, sosyal medyadaki dekolteli fotoğraflarını da sildi. Tuğçe Tayfur bu kararı sabah ezanı okunurken aldığını söyledi arkasından dikkat çekici ifadeler kullandı. Tuğçe Tayfur tesettür sorusuna da yanıt verdi.
Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahne hayatını bıraktığını "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek duyurmuştu. Tuğçe Tayfur'un müziği bırakma nedeniyle ilgili son açıklamaları çok konuşuldu.
Tuğçe Tayfur, müziği bırakmakla da kalmayıp 1.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabındaki tüm 'açık' fotoğraflarını sildi.
Tayfur, maneviyata yönelmesiyle ilgili, Sabah'a açıklamalar yaptı. Tayfur, "2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum." dedi ve şöyle devam etti:
"Bu kararı sabah ezanı okunurken aldım"
"2 yılın sonunda, sabah ezan okunurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım."