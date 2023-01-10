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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AB liderleri ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg AB liderleri ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile NATO Karargahı’nda bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO-AB ortaklığı, Finlandiya ve İsveç tam NATO üyesi olduklarında daha da önemli hale gelecek" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “NATO ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığı bir sonraki seviyeye taşımaya kararlıyız. Ortak Deklarasyon, güvenliğimize olumlu katkıda bulunan ve NATO'yu tamamlayan ve NATO ile birlikte çalışabilir olan daha yetenekli bir Avrupa savunmasının değerini kabul etmektedir. NATO-AB ortaklığı, Finlandiya ve İsveç tam NATO üyesi olduklarında daha da önemli hale gelecek ve onların katılımıyla NATO, Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 96'sını ve topraklarının her zamankinden daha büyük bir bölümünü koruyacak” dedi.

"Putin daha az NATO istedi, daha çok NATO aldı"

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajda, “Putin daha az NATO istiyordu. Ama tam tersini başardı. Daha fazla NATO ve AB alacak” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından bu yana, AB-NATO işbirliğimiz daha da güçlendi. Bugün yeni Ortak Deklarasyon ile iş birliğimizi bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Mükemmel iş birliğimizi derinleştireceğiz ve genişleteceğiz” dedi.

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